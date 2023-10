Lange Zeit wollte Emily nicht wahrhaben, dass Sascha in seinem Innersten ein Getriebener ist. Jemand, der seine Ziele bis zum Ende verfolgen muss – egal, was es kostet. Dass der Preis eines Tages jedoch die gemeinsame Liebe sein würde, konnte Emily sich in ihren schlimmsten Albträumen nicht ausmalen. Seit Sascha den Tod seines Freundes Mohamed miterleben musste, quält ihn die Frage nach dessen Mörder. Verbissen verfolgt er seitdem jede noch so kleine Spur – als ein Hinweis ihn nach Ägypten führt, versucht Emily ihn mit einem verzweifelten Appell davon zu überzeugen, die Geister der Vergangenheit ruhen zu lassen, doch scheinbar ohne Erfolg.