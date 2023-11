Wie sieht es bei deiner Rolle Philip in Sachen Liebe aus?

In Sachen Liebe gab es für Philip in der Vergangenheit oft keine guten Zeiten: Er hat viele Enttäuschungen erlebt und ist nie wirklich angekommen, dabei ist er ein überaus loyaler und guter Typ, der selbst seinem Bruder den Segen mit seiner Ex-Freundin Laura gegeben hat! Jetzt hätte Philip es wirklich mal verdient, glücklich zu werden!

Wie steht Philip zu Jessica – Freunde, Kollegen – oder mehr?

Jessica ist für Philip eine echte Überraschung. Er war bisher so in seine Arbeit vertieft, dass er seine Außenwelt kaum noch wahrgenommen hat – bis jetzt, als es zu einem Schlüsselmoment mit Jessica kommt. Aber: It’s a match mit Hindernissen!

Kann ein Beziehung unter Kollegen zu Problemen führen? Wie stehst du privat dazu?

Ich bin dem Thema gegenüber bekanntermaßen aufgeschlossen (lacht) und glaube, dass sowas grundsätzlich gut funktionieren kann, wenn es klare Absprachen gibt und die Arbeit in gewohnter Weise erfolgen kann.

Was wünschst du dir für deine Rolle Philip? Kannst du dir für Philip bei GZSZ noch mal eine große Hochzeit und sogar Kinder vorstellen?

Ich wünsche mir für Philip, dass er endlich ankommt und sein Glück mit Jessica findet. Auch eine Hochzeit und Kinder wären toll! Das würde ihn nochmal von einer ganz anderen Seite zeigen. Es bleibt auf alle Fälle spannend im GZSZ-Kosmos!