Egal wo Guido Maria Kretschmer hinkommt, jeder will den „Shopping Queen“-Moderator drücken. Für den 58-Jährigen ist das überhaupt kein Problem! „Aber einmal hatte ich eine Situation mit einer älteren Dame, die sagte: ‘Ach Guido, darf ich Sie mal drücken?’ Ich hab gesagt: ‘Ja klar, kein Problem!’ Dann drückte die mich so ganz intensiv. Und auf einmal sagt sie: ‘Ach wissen Sie, was mein Traum wäre?’ Ich sag: ‘Sagen Sie es nicht!’ Ich spürte es schon… Dann sagt sie: ‘Darf ich Sie einmal so am Nacken lecken?’“

Das war dann tatsächlich auch für den sonst so offenen Guido ein bisschen viel! „Ich hab ihr gesagt: ‘Jetzt wollen wir doch mal die Grenze nicht überschreiten!’“, erklärt er Moderatorin Annika Lau bei GALA lachend.