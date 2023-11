Grünen-Politiker Cem Özdemir und seine Frau sind getrennt

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (57, Bündnis 90/Die Grünen) und seine Ehefrau Pia Castro haben sich "vor einiger Zeit in Freundschaft" getrennt. Das berichten verschiedene Medien, unter anderem auch die "Bild"-Zeitung, unter Berufung auf ein entsprechendes Statement der beiden. Um die beiden Kinder wolle sich das ehemalige Paar als Eltern weiter gemeinsam kümmern. Der Grünen-Politiker und die Journalistin, die aus Argentinien stammt, hatten 2003 geheiratet.

Die beiden lernten sich auf einer Veranstaltung in Berlin kennen. "Es war Liebe auf den ersten Blick, wie man so schön sagt", erzählte er laut "Brigitte". "Ich wollte so schnell wie möglich ihre Telefonnummer rauskriegen."

Özdemir ist seit dem 8. Dezember 2021 Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Erstmals in den Bundestag zog er nach der Wahl 1994 ein. Bei der Bundestagswahl 2021 errang er für die Grünen zum ersten Mal das Direktmandat im Wahlkreis Stuttgart I mit 40,0 Prozent der Stimmen. Von 2008 bis 2018 war er zudem einer von zwei Bundesvorsitzenden seiner Partei.

