12 Reality-Stars müssen in der glühenden Hitze von Thailand ihren Überlebensinstinkt unter Beweis stellen. Die Kandidaten bilden Zweier-Teams und treten in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Als Wohnort dient über die Zeit eine minimalistisch gestaltete Hütte und jeder Kandidat darf einen gepacken Rucksack als Hilfsmittel mitnehmen. Die Frage, die bleibt, ist also: Welches Team trotzt der Wildnis am besten?