Die Tiere sind extrem scheu und verstecken sich so gut sie können. Außerdem hören sie sehr gut. So gut, dass sie bereits Vibrationen im Boden wahrnehmen können. Auch wenn der Maulwurf putzig und goldig ist – einen zu Gesicht zu bekommen, ist gar nicht so einfach!

Wissenschaftler glaubten nämlich, der Goldene Maulwurf sei bereits ausgestorben. Seit der letzten Sichtung sind über 80 Jahre vergangen. Der Goldene Maulwurf war seit 2017 eines der 25 Tiere auf der Liste der lange verschollenen Arten, die von der Organisation Re:wild erstellt wurde. Nachdem es nun eindeutige Nachweise für die süßen Goldmulle gibt, dürfte dieser Eintrag Geschichte sein.

(lpü)