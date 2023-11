Schon am Dienstag nach dem Kampf hatte Gigi Birofio seine geschwollene Nase Sorgen bereitet. Offenbar zu recht! „Der Doktor hat geguckt und nach dem Gucken hat er gesagt: Gigi wir müssen eine Not-Operation machen“, meldet er sich nun mit einem Update in seiner Instagram-Story zu Wort. In der Story aus dem Krankenhaus hat der „Sommerhaus der Stars“-Kandidat die OP schon hinter sich und trägt eine Schiene auf der Nase.

