George Clooney: Gentleman-Auftritt mit Ehefrau Amal

George Clooney (62) hat bewiesen, dass er ein echter Gentleman ist. Am Sonntag (3. Dezember) hielt er vor einer Sondervorführung seines neuen Films "The Boys In The Boat" in London einen Regenschirm, um seine Frau Amal Clooney (45) vor dem Regen in der britischen Hauptstadt zu schützen.

Die Menschenrechtsanwältin schritt bei dem Event in einem eleganten schwarzen Ensemble über den roten Teppich. Die 45-Jährige präsentierte ein ärmelfreies Samt-Oberteil in One-Shoulder-Optik, das auch ihre Taille freiließ. Dazu kombinierte sie einen ebenfalls dunklen, enganliegenden, langen Rock und stilvolle Stilettos in Schwarz. Einen Farbakzent setzte Amal Clooney mit ihrem leuchtend roten Lippenstift, ihre brünetten Haare trug sie offen. Neben ihr glänzte George Clooney in einem maßgeschneiderten grauen Anzug, den er über einem weißen Hemd trug.

Bei "The Boys in the Boat" führte George Clooney Regie. Der Film basiert auf Daniel James Browns Buch "The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold at the 1936 Berlin Olympics" aus dem Jahr 2013. Es erzählt die Geschichte einer US-amerikanischen Rudermannschaft der University of Washington in den 1930er Jahren - von ihren Anfängen in der Zeit der großen Wirtschaftskrise bis zum Goldgewinn bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Zur Besetzung des Films gehören unter anderem Joel Edgerton (49), Sam Strike (29), Jack Mulhern (29) sowie Callum Turner (33).

Callum, der im Film Joe Rantz spielt, hat in einem Interview mit "Digitalspy" über die Dreharbeiten verraten, dass die Schauspieler sechs Wochen lang rudern lernten und trainierten, bevor die Produktion begann: "Jeder hat sich selbst und alle sich gegenseitig angespornt, um so schnell wie möglich zu werden."

spot on news