Was war geschehen? Bei einem Punt Return schmiss sich Johnson in einen anrennenden Lions-Spieler. Neben Johnson sprangen zwei weitere Raiders-Profis ins Gemenge. Massencrash!

Alle Beteiligten standen nach wenigen Sekunden wieder, der Stuttgarter blieb erst liegen und ging nach mehreren Minuten in die Kabine, aus der er nicht mehr zurückkehrte. Er befindet sich im Concussion Protocol. Heißt: Johnsons Einsatz am kommenden Wochenende ist mehr als fraglich. Am Training wird der Deutsche erstmal nicht teilnehmen.