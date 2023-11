Seit 2014 können sich Betroffene schon bei mehr als 80 Beratern an 25 Stellen im Land melden. Seit heute gibt es ein neues Angebot: Online. Auf www.wegweiser.nrw.de können sich Ratsuchende im Live-Chat Hilfe holen und Fragen stellen. Es richtet sich an Betroffene, aber auch an Menschen aus dem jeweiligen Umfeld, die sich Sorgen machen. Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland mit einer solchen Online-Funktion. Und die läuft anonym und kostenlos. Montags bis freitags von 10 bis 22 Uhr, am Wochenende von 14 bis 20 Uhr. Anfragen, die zu anderen Zeiten reinkommen, werden gespeichert. Und dann später von den Experten beantwortet. Das Land hat dafür rund eine halbe Million Euro ausgegeben.