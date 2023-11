Fußballstar David Beckham schwingt in Indien den Cricketschläger

Auf Instagram schrieb der 48-Jährige: "Es waren beeindruckende Tage hier in Gujarat. Es war ein großes Privileg, die Arbeit von Unicef vor Ort mit eigenen Augen zu sehen."

Laut einer Mitteilung von Unicef traf sich Beckham in Gujarat unter anderem mit Sozialarbeitern, Regierungsbeamten und Aktivisten, die Kindern helfen, ihre Schulausbildung fortzusetzen und sich gegen Kinderehe und Kinderarbeit zu wehren. Besonders berührte den vierfachen Vater offenbar die Geschichte einer 21-Jährigen, die sich erfolgreich gegen eine Zwangsehe im Alter von 15 Jahren gewehrt hatte und heute studiert, um Krankenschwester zu werden. "Als Vater einer jungen Tochter hat es mich sehr berührt, Rinku und andere junge Mädchen zu treffen, die schon in jungen Jahren für Veränderungen kämpfen und über ihre Zukunft mitbestimmen können", wird der Brite zitiert. "Rinku ist ein Vorbild für andere Mädchen, die ihre Ausbildung abschließen und ihr Potenzial ausschöpfen wollen."

In einem Jugendzentrum in Ahmedabad traf sich Beckham zudem mit einer zwölfjährigen Cricketspielerin, die das einzige Mädchen in ihrem Team ist. Sport sei schon immer ein guter Weg gewesen, wenn es darum geht, die Chancen für Kinder zu fördern, so Beckham. "Sport fördert die Teilnahme, bricht Geschlechterstereotypen auf und ist ein wirksames Mittel, Mädchen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen."

Als Teil seiner Reise besuchte David Beckham gemeinsam mit der indischen Cricketlegende Sachin Tendulkar (50) und einer Gruppe Kindern auch das Halbfinale der Cricket-Weltmeisterschaft in Indien. "Was für eine unglaubliche Atmosphäre", schrieb er anschließend auf Instagram zu einer Reihe an Fotos aus dem Stadion.

David Beckham ist seit 2005 als Goodwill Ambassador für Unicef im Einsatz und setzt sich mit seinem 2015 gegründeten "7 Fund" vor allem gegen Mobbing, Gewalt, Kinderheirat und verpasste Bildungschancen ein.

spot on news