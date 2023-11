Fritz Wepper: Verlust von Bruder Elmar ist „momentan nicht in weitere Worte zu fassen“

„Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen. Dieser seelische Verlust ist durch nichts auszugleichen.“

Lese-Tipp: Uschi Glas verliert „Lieblings-Kollegen und echten Freund“

Elmar Wepper war am Dienstagmorgen in München mit 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Zu seinen größten Erfolgen zählen die ZDF-Serie „Zwei Münchner in Hamburg“ (1989-1993) und Doris Dörries Kinodrama „Kirschblüten - Hanami“ von 2008. (dpa/rla)