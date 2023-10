Franca Lehfeldt hat gekündigt: Neuer Job für Christian Lindners Frau

Franca Lehfeldt (34) sucht eine neue berufliche Herausforderung. Die Ehefrau von Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner (44) hängt im November ihren Job als Politik-Journalistin beim Nachrichtensender Welt an den Nagel. In Zukunft mache sie sich selbstständig, wie Lehfeldt auf ihrem Instagram-Account am Montag bekannt gibt. Demnach wolle sie in Zukunft eine Agentur für Kommunikation und Marketing gründen. Auch der Sender bestätigte das Ende der Zusammenarbeit.

"Ab November steht eine Veränderung bei mir an, die ich gerne mit Euch teilen möchte: Nach spannenden, intensiven und lehrreichen Jahren als Reporterin, Moderatorin und Autorin habe ich mich dafür entschieden, mich selbstständig zu machen", schreibt Lehfeldt an ihre Follower, ohne ins Detail zu gehen. Sie habe "ein bisschen Wehmut, aber die Neugier auf ein besonderes Startprojekt war am Ende stärker", so Lehfeldt weiter.

"Wenn Du jetzt nicht springst, springst Du nie ... dieser Gedanke hat mich in den letzten Monaten beschäftigt und schließlich habe ich mich entschieden: Ich springe!", erklärt die Journalistin ihre Entscheidung. Details zu ihrem neuen Vorhaben würden in den kommenden Wochen und Monaten folgen. Sie wolle sich aber auch in Zukunft mit journalistischen Projekten in Debatten einschalten.

Auch in einem entsprechenden Pressestatement des Axel-Springer-Fernsehsenders Welt kommt Lehfeldt zu Wort. Demnach habe sich "die einzigartige Möglichkeit ergeben, mit einem Schlüsselprojekt eine unternehmerische Tätigkeit zu beginnen". Sie wolle sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

Die gebürtige Hamburgerin machte sich als Reporterin zunächst beim Privatsender RTL einen Namen und wurde dort 2021 Chefreporterin für Politik-Magazine. Außerdem arbeitete sie fünf Jahre für "RTL News". Erst im vergangenen Jahr wechselte sie zum Sender Welt. 2018 machten sie und Christian Lindner ihre Beziehung öffentlich, die beiden heirateten am 7. Juni 2022 medienwirksam auf Sylt.

spot on news