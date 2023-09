Football war ihm in die Wiege gelegt

Jets verpassen Sensationssieg in letzter Sekunde!

Feuert Taylor Swift hier ihren neuen Lover an?

Pop-Superstar bei NFL-Spiel in Dalls gesichtet

Die Highlights der Ravens vs. Colts

"Was machst du da?"

Lese-Tipp: Er ist sein großer Held! Mick Schumacher dankt seinem Papa ganz emotional

Vieler Worte bedarf es beim jüngsten Auftritt der Turteltauben aber sowieso nicht. Hand in Hand flanierten die beiden am Rande eines Trainingstags an der Rennstrecke von Suzuka entlang und warfen sich dabei immer wieder verliebte Blicke zu. (abl)