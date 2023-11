Forderung nach mehr Geld für Migranten

Städte und Gemeinden rufen ja schon lange um Hilfe. Sie bekommen die hohe Anzahl an Flüchtlingen nicht mehr gestemmt. Das gilt sowohl für die Unterbringung, also auch für die entstehenden Kosten. Die Länder blicken nach Berlin und wollen mehr Geld vom Bund. Am Montag lädt Kanzler Scholz zum Flüchtlingsgipfel.