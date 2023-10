Städte und Kommunen in NRW sind verzweifelt. Sie sind mit der Zahl der Flüchtlinge überfordert. Sie wissen sich nicht anders zu helfen und schreiben zusammen einen Brandbrief an Bundespräsident Steinmeier. Darin bitten sie um Unterstützung. In Düsseldorf musste heute zu diesem Thema auch NRW-Ministerpräsident Wüst Rede und Antwort stehen.