Fluchtplan bei AWZ: Zieht deine Rolle das wirklich durch, Matthias Brüggenolte?

Justus hält es nicht mehr aus – seine Frau sitzt seit dem Tag ihrer Hochzeit unschuldig im Gefängnis und ein normales Familienleben mit zwei Kindern ist so schon lange nicht mehr möglich. In seiner Not entwickelt Justus einen skrupellosen Plan, denn er will mit seiner komletten Familie aus Essen fliehen. Eine Story, in die sich der Schauspieler gut hereinversetzen kann. „Ich kann das in großen Teilen schon gut verstehen, was er vorhat, aber ob ich das so im Real Life umsetzen würde, ist dann natürlich schwierig“, so Matthias.