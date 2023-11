In der Schützenhalle Heggen in Finnentrop gab es einen Informationsabend für die Bürger. Wieder soll die kleine Gemeinde Migranten aufnehmen. Deren Zahl hat sich seit vergangenem Jahr mehr als verdoppelt. Aktuell leben in der Kleinstadt 556 Flüchtlinge. Die meisten Teilnehmer der Veranstaltung sagen, dass das bisher ganz gut funktioniert hätte. Aber auch hier im Kreis Olpe gab es Probleme.