FDP-Parteivorsitzender Christian Lindner in Düsseldorf zu Besuch

Einige Parteimitglieder sagen: Die FDP muss raus aus der Ampel. Die Liberalen müssten sich zu sehr verbiegen und schmieren in den Umfragen ab. 26 Mitglieder haben jetzt einen Brief mit Forderungen an die FPD-Spitze geschrieben. Auch das war heute Thema in Düsseldorf. Dort haben sich der Parteivorsitzende Christian Lindner und sein NRW-Kollege Henning Höne getroffen.