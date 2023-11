Fast jeder dritte Deutsche leidet unter Rückenschmerzen

"Nicht nur die Kraft in der Mitte ist, sondern auch die Flexibilität also die Dehnbarkeit unserer Muskeln und da macht man eine Übung, wo man aufrecht steht und den Körper zur Seite neigt. Das heißt auf einer Seite dehnen wir unsere Muskulatur auf, während wir hier die Muskulatur zusammenziehen und damit kräftigen"

Aber noch etwas sollte man beachten: Besonders in der kalten Jahreszeit werden die Probleme schlimmer. Unsere Muskeln sind anfälliger. Dunkelheit drückt auf die Psyche und auf den Rücken. Dr. Matthias Manke rät, auch im Winter schöne Dinge zu unternehmen wie zum Beispiel einen Weihnachtsmarktbesuch mit Freunden. Was der Psyche gut tut, soll sich auch positiv auf Verspannungen und Rückenschmerzen auswirken, so der Experte.

Die Tipps vom Profi sollten in den Alltag eingebaut werden. Wer das macht, kann zukünftig nicht nur mit schönem - sondern auch mit einem gesunden Rücken entzücken.