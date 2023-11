Für die Verleihung des deutschen Parfumpreises am Donnerstagabend (16. November) in Düsseldorf konnte sich Farina Opoku endlich mal wieder richtig herausputzen. Dass an dem Abend neben Düften auch ihr Liebes-Comeback Thema ist, scheint sie nicht zu verwundern. „Ja, ich glaube, mittlerweile haben das jetzt auch alle mitbekommen…Wir sind alle sehr, sehr happy“, erklärt sie im RTL-Interview.

Zum Hintergrund: Nur drei Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter machte die Influencerin die Affäre ihres Mannes Ende letzten Jahres öffentlich. Es folgte zunächst die Trennung – doch seit Juli 2023 sind die beiden wieder auf Kuschelkurs. Farina stellt klar: „Es kommt, wie es kommt! Jetzt gerade ist es ein großer Teil meines Lebens, den ich nicht ausblenden möchte.“