Ein Selfie, bitte!

GZSZ-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi kennt es zu gut: Süße Begegnungen und Fotos mit aufgeregten Fans gehören für sie zum Alltag. Doch das gibt’s auch andersherum, wie uns die 34-Jährige live bei „Punkt 12“ verrät. Sie hatte vor kurzem nämlich auch einen absoluten „Fangirl-Moment“ und konnte ihren Augen dabei erst gar nicht trauen. Das unvergessliche Treffen hat sie zum Glück mit einem Selfie festgehalten. Und ihr Strahlen zeigt: Für Chryssanthi geht in diesem Moment ein kleiner Traum in Erfüllung. So viel können wir schon mal verraten: Es handelt sich um einen weltberühmten Modeschöpfer. Das gemeinsame Foto und Chryssanthis euphorische Erzählung gibt’s oben im Video zu sehen.

