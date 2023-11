Auch Anwohner nahm der Fall mit. Gaby Ingenston wohnt seit 15 Jahren im Haus. Sie sagt: "Das SEK war hier bei uns in der Wohnung. Die waren hier auf dem Balkon. Die haben vom Balkon aus geschossen. Das war ein Erlebnis, was man nie vergisst." Für den morgigen Prozess hat ein anderer Anwohner eine klare Meinung: "Also hoffentlich wird er richtig verknackt. Nicht in eine Psychiatrie, sondern hoffentlich bleibt er im Knast und verrottet da", erzählt Kurt Breitkopf im Interview.

Frank P. muss mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Bislang schweigt er zu den Vorwürfen.