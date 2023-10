Ex-Schalke-Spieler täuschte seinen Tod vor und floh - jetzt sitzt er in Haft

Vor rund einem Monat gelang es der französischen Polizei, Kamba in der Stadt Noyon zu erwischen. „Der Verdächtige wurde am 4. September im französischen Noyon festgenommen“, sagte Leif Seeger (41), Sprecher der Staatsanwaltschaft Essen, der Bild. Der ehemalige Fußballer befindet sich bereits in einem deutschen Gefängnis. Am 22. September haben ihn Beamte mit dem Flieger abgeholt.

Auf Kamba wartet nun eine lange Haftstrafe.