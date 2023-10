Vor 25 Jahren fing in Deutschland der Harry Potter Hype an. Seitdem hat die Begeisterung kaum nachgelassen. Die Saga um Harry und seine Freunde begeistert Millionen auf der ganzen Welt. Die lit.RUHR in Essen feiert das Jubiläum mit einem besonderen Gast: Rufus Beck. Der 66-Jährige ist fast von Anfang an mit dabei. Alle sieben Abenteuer des jungen Zauberers hat er für die Hörbücher gelesen. Auf der lit.RUHR entführt er sein Publikum in magische Welten.