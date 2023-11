Am Freitag sind mehr als 3.000 Menschen auf einer Pro-Palästina-Demonstration in Essen. Unter den Teilnehmern viele Islamisten. Einige von ihnen fordern in Deutschland ein Kalifat. Also einen Gottesstaat. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Hetze. Viele fragen sich, warum diese Proteste nicht verboten werden.