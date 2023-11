Dass sie ohne zeit- und wirtschaftlichen Druck vor Ort arbeiten können, liegt an Spenden. Und der Förderung der Krupp-Stiftung. Die Hausbesuche der Hebamme übernimmt in der Regel die Krankenkasse. Kostet die Familien also nichts. Das besondere hier ist, dass neben einer klassischen Hebamme eine Kinderkrankenschwester mit betreut. Die beiden können individuell auf die Bedürfnisse der Familien eingehen.