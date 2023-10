Enthüllung bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“: DAS passiert während des Finalspiels hinter der Wand

Es ist ein Kopf an Kopf-Rennen bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“. Am Ende des Abends ziehen Team Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk sowie Team Palina Rojinski und Jan Köppen mit Gleichstand ins Finale ein. Das bedeutet: Für beide Teams fahren fünf Steine aus der Wand.

Wer sorgt eigentlich dafür, dass das so reibungsvoll funktioniert? In der aktuellen Ausgabe gibt es jetzt einen Blick hinter die Kulissen. Denn wer vielleicht dachte, die ausfahrenden Steine wären reiner Automatismus, der irrt. Tatsächlich stehen hinter der Wand auf einem erhöhten Podest echte Menschen. Genau die schieben in einer kleinen Gruppe die Steine händisch aus der Wand, wenn die Promis vorne ihre Fragen beantwortet haben. Und natürlich gibt es bei einer so großen LED-Wand noch einiges mehr zu sehen. Alle Einblicke hinter das Wand-Geschehen gibt es oben im Video zu sehen. (rgä)