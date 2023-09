England geschockt: Teenie-Trottel fällt berühmten Robin-Hood-Baum

Wer tut so etwas?

Ein berühmter Baum am Hadrianswall in Nordengland, der durch den Hollywood-Film „Robin Hood - König der Diebe“ mit Kevin Costner bekannt wurde, ist illegal gefällt worden. Täter ist vermutlich ein 16-Jähriger. Die Polizei nahm ihn fest. Was ihn zu der Aktion motivierte, ist nicht bekannt.