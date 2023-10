Energiekosten: Dieser Winter wird vermutlich günstiger als der letzte!

Gute Nachrichten für Verbraucher. Der nächste Winter wird wohl günstiger als der letzte – ein paar Tipps sollten Sie aber berücksichtigen: „Schauen Sie in Ihren Gasvertrag“, sagt Weigl. „Wenn Sie noch in einem Vertrag stecken, den Sie letztes Jahr abgeschlossen haben, dann lohnt es sich, den Anbieter zu wechseln“, so der Experte.

Die Begründung: „Die Tarife sind aktuell günstiger als im letzten Jahr.“

Auch bei anderen Energieträgern seien die Preise niedriger. Selbst das Öl, das gerade wieder im Preis steigt, sei nicht so teuer wie im Vorjahr.

