Und das klappt bei Elyas und seiner Jessica offenbar erstaunlich gut – und das obwohl der gebürtige Österreicher und die New Yorkerin eine sprachliche Hürde zu meistern haben. „Ich spreche ja zuhause immer Englisch“, erklärt der Schauspieler, für den das kein größeres Problem darstellt: „Ich bin ganz gut in Englisch – Gott sei dank.“

Und auch beruflich kann er seine Englisch-Skills demnächst ausbauen, wie er uns verrät: „Ich drehe tatsächlich zum ersten Mal international – also auf Englisch.“ Scheint, als würde Elyas in seiner Wahlheimat New York nun auch beruflich Fuß fassen. „Ein kleiner Anfang ist gemacht. Aber Hollywood würde ich es noch nicht nennen“, zeigt sich der „Fack ju Göhte“-Star dennoch bescheiden.

Was nicht ist, kann ja noch werden.