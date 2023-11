3.000 Menschen zogen am Freitag durch Essen. Getrennt nach Geschlechtern. Zahlreiche islamistische Banner wurden auf der Pro-Palästina-Demo gezeigt. Die Teilnehmer forderten ein Kalifat in Deutschland, also einen Gottesstaat. Dazu ein Kommentar von RTL WEST Geschäftsführer Jörg Zajonc.