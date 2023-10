Unter ihrem Mädchennamen Ellen Tittel holte die Leichtathletin über die 1500 Meter bei der Hallen-Europameisterschaft 1971 in Helsinki die Bronzemedaille. Die Mittel- und Langstreckenläuferin startete in ihrer Karriere für Leverkusen, Mainz und Koblenz, war 38 Mal (!) Deutsche Meisterin.

1972 nahm Wessinghage an den Olympischen Spielen in München teil, 1976 qualifizierte sie sich für die Olympischen Spiele in Montreal, blieb jedoch bei beiden Spielen ohne eine Medaille.(pol/dpa)