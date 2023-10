Weil sie ihren Ehemann in der gemeinsamen Wohnung erschlagen haben soll, muss sich eine 48-Jährige ab heute vor dem Itzehoer Landgericht verantworten. Das Kuriose an dem Fall: Zuerst ist der Tod des Mannes garnicht als Gewaltverbrechen aufgefallen. Erst als die Kinder des Paares die Polizei einschalten, nimmt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Was ist am 15. Februar 2022 wirklich in der Wohnung passiert?