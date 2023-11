Effektiv abnehmen: Zehn Tricks, die 100 Kalorien sparen

Trick 8: Backofen anschmeißen

Alles nur heiße Luft? Von wegen! Wer abspecken will, sollte viel häufiger den Backofen benutzen. Denn damit lassen sich Speisen fettarm und unkompliziert zubereiten – sie garen durch heiße Luft, nicht durch ein Bad in kochendem Fett. Bratkartoffeln bereitet ihr im Ofen so zu: Kartoffeln in Scheiben schneiden, dünn mit Öl bestreichen und bei 200 Grad (Umluft) zirka 30 Minuten lang backen. Auch Frikadellen, Pommes oder Fischstäbchen aus dem Ofen schmecken bestens!

Trick 9: Butter sparsam verwenden

Aber nicht zu dick streichen! Das erreicht ihr, indem ihr weiche Butter verwendet. Holt die Butter schon 30 Minuten vor der Mahlzeit aus dem Kühlschrank oder stellt das Päckchen zwei Minuten lang in den Backofen (bei 50 Grad).

Trick 10: Die Milch macht’s!

In 100 Millilitern Sahne stecken fast 310 Kalorien, Milch mit 3,5 Prozent Fettanteil hat dagegen nur etwa 50 Kalorien. Jetzt die gute Nachricht: In Rezepten könnt ihr den Sahneanteil zur Hälfte durch Milch ersetzen, ohne dass der Geschmack leidet. So purzeln die Pfunde, obwohl ihr weiter eure Mahlzeiten genießt.