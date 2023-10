Volker van den Boom ist Sexualtherapeut aus Aachen. Er weiß, warum sich manche Menschen gerne erniedrigen lassen:

"Wer immer gewohnt ist zu führen im Alltag, der lässt es gerne auch mal oder eben wer geführt wird, darf plötzlich auch mal der Bestimmende sein. Das tut gut, die Abwechslung. Und dann ist es wie ein Urlaub. Dann ist es wie ein Film. Man gönnt sich was, man geht in eine andere Welt rein. Also ich sehe das eher so bei meinen Klienten, dass da eine große Akzeptanz ist. Wenn ich 30 Jahre zurückdenke, da war das alles noch irgendwie „igittigitt“.“

Künftig soll es in der Bizarrfabrik auch Workshops geben - nicht nur für Sexarbeiterinnen, sondern auch für Privatpersonen. Peitschen, fesseln, dominieren - nicht nur hier in Duisburg, sondern vielleicht auch im heimischen Schlafzimmer.