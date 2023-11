Zwei von ihnen sind Aeham Ahmad und Tahani Munawar. Das Paar kommt gebürtig aus Syrien. Der 35-Jährige erklärt: "Für mich ist NRW schön, Vielfalt. […] Diese wunderschönen Geschichten. Historische Geschichten. Berlin ist schön, aber Köln ist schöner." Im Sommer 2015 flieht er über die Balkanroute nach Deutschland - alleine. 2016 kommt seine Familie nach. Inzwischen leben sie in Ostwestfalen. Er arbeitet als selbstständiger Musiker, seine 33-jährige Frau arbeitet an einer Schule. Sie bringt geflüchteten Kindern Deutsch bei. "Die Sprache war das allerschwierigste bis heute. Wir lernen weiter. Es ist nicht einfach ein neues Land, auch neue Kultur, neue Sprache. Aber ich finde, das ist für meine Kinder", so Tahani Munawar.