Auch die nächste „Bachelor in Paradise“-Nachzüglerin flasht die Männer der Villa: Es ist Karina, die pünktlich zur Party in die Villa einzieht. Auch, wenn es mit ihrem Ex Gustav Masurek letztendlich nicht geklappt hat, weiß sie bereits: Man kann sich im Paradies verlieben!

Und es gibt da auch einen Mann, der es ihr von Anfang an angetan hat: Steffen, der ebenso begeistert ist. Dabei ist Tami seit Tag eins die Paradies-Frau an seiner Seite. So viel verraten wir schon mal: Je mehr Zeit Steffen mit Karina verbringt, desto größer werden Tamis Sorgen. Aber da ist ja auch noch Max – und mit dem hat Karina bereits eine Vorgeschichte...