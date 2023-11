Dreharbeiten zu „Die Tribute von Panem“ in Duisburg

Eine düstere Zukunftsvision nach einem Weltkrieg. Und 64 Jahre vor den Ereignissen des letzten Panem-Abenteuers. Die zwölf Distrikte in Panem müssen einmal pro Jahr zu den Hunger Spielen antreten. Als Zeichen ihres Gehorsams gegenüber der Führung im Kapitol. In einem Kampf auf Leben und Tod. Lucy Gray wird als eine dieser Kämpferinnen ausgewählt, als sogenanntes Tribut. An 15 Drehtagen wurde hier bei uns in NRW alles gedreht.