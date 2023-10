Der 40-jährige Familienvater soll die Dreijährige tagelang im Keller eines Mehrfamilienhauses eingesperrt haben. Laut Polizei möglicherweise eine Erziehungsmaßnahme. Die Ermittler erklären: "Er hat dann immer wieder nach dem Mädchen gesehen. Dem Mädchen essen gegeben, auch was zu Trinken. Und immer mal wieder geschaut ob es ihr gut geht – wie‘s ihr geht. Und als er dann am Morgen des 1. Oktober wieder in den Keller kam, stellte er fest, dass das Mädchen verstorben war." Das Kind soll erstickt sein, an seinem eigenen Erbrochenen. Der Deutsche soll das tote Mädchen dann mit Gewichten beschwert und im Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen versenkt haben. Ein Ort, der vor allem von Familien häufig besucht wird. Fünf Tage später kommt der dreifache Familienvater zur Wache und erzählt der Polizei alles. Taucher fanden daraufhin die Leiche des Kindes.