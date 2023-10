Viele Städte in Nordrhein-Westfalen klagen über sogenannte „Schrottimmobilien“. Die Eigentümer kümmern sich nicht um die Instandhaltung der verwahrlosenden Gebäude. Sie vermieten sie trotz massiver Mängel häufig an Zuwanderer aus Südosteuropa. Die Stadt Dortmund hat an einem Modellprojekt des Landes teilgenommen.

Baufällige Häuser und Müll am Straßenrand. Willkommen in der Dortmunder Nordstadt. Auf ersten Blick für viele sicher nicht der schönste Ort, um Eigentum zu kaufen. Nicht so für Jan-Henrik Gruszecki. Er will hier mit drei Partnern eine hohe sechsstellige Summe investieren.