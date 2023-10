Kati Witt erinnert sich bei „stern TV“ an eine Reise in die USA: „Das Eiskunstlaufen war wirklich groß in Amerika, die Blütezeit war in den 90ern. Dann wollte er eine große Wettkampfserie kreieren, oder wir, und wir brauchten finanzielle Mittel. Und so wurde ich dann mitgenommen, damals mit dem Promoter, und hatte ihn in seinem Büro getroffen.“

Wenig später stattete Trump unserer Kati und der Eislaufcrew während ihrer Tournee im Madison Square Garden einen Besuch ab. Nach der Show sei er zum Bankett erschienen: „Dadurch, dass ich ihn vorher schon getroffen hatte und er mir seine Nummer zugesteckt hatte, sagte er dann dort: Du bist die einzige Frau, der ich meine Nummer gegeben habe und die nie zurückgerufen hat.“

