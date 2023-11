Dolly Parton zeigt sich mit 77 Jahren bauchfrei auf der Bühne

Die Cheerleader, die das Outfit normalerweise tragen, sind wohl in der Regel mindestens 50 Jahre jünger als Parton. Für die Sängerin aber kein Problem: Sie beweist, dass Mode kein Alter kennt. Bauchfrei gab sie während des Spiels der Cowboys gegen die Washington Commanders ihre größten Hits zum Besten. Auch Songs aus ihrem neuen Album "Rockstar", das am 17. November erschienen ist, spielte sie. Dem Namen ihrer neuen Kompilation machte sie mit ihrer Performance am Donnerstag auf der Bühne im AT&T Stadium in Arlington, Texas, auf jeden Fall alle Ehre.

So ganz bauchfrei war sie in Wahrheit aber nicht: Wer genau hinschaute, entdeckte, dass ihre Körpermitte von einem transparenten Netz bedeckt war. Sie brauchte also zumindest keine Angst zu haben, dass die knappen Hotpants oder das Bustier verrutschen und sie doch mehr Körperstellen freilegt, als ihr womöglich lieb ist. Ihren Halbzeit-Job bezeichnete die Sängerin, die im Januar 78 Jahre alt wird, im Vorfeld als "eine Ehre". Dass sie ihn bestens erfüllt hat, ließen auch die Dallas Cowboys nicht unerwähnt. Auf ihrer Instagramseite bescheinigten sie dem Country-Star, die Bühne gerockt zu haben.

spot on news