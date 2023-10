Dilara Kruse lässt sich die Nase machen: „Nach der OP habe ich geheult“

„Ich bin in der Türkei, habe mir die Nase machen lassen. Ich habe mir die Polypen entfernt und hier den kleinen Buckel entfernt. Wie fühle ich mich? Ganz okay“, sagt Dilara Kruse am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Sie gibt kurze Zeit später zu: Der Klinik-Marathon ist noch nicht vorbei. „Das war die erste OP, die nächste OP ist: Ich werde am Kopf zwei Sachen entfernen lassen, weil da etwas ist, was nicht sein darf.“

Doch schon nach dem ersten Eingriff geht es der Spielerfrau nicht wirklich gut. „Nach der OP wurde ich ins Zimmer gebracht und wurde so langsam wach und habe direkt gesagt: ‘Wo ist mein Mann? Ich will zu meinem Mann’ und habe geheult.“ Dilara denkt nach der Operation also sofort an ihren Mann und will ihn ganz nah bei sich haben!

Und der Stürmer vom Zweitligisten SC Paderborn erfüllt seiner Liebsten den großen Wunsch. Er nutzt die Länderspielpause, um zu seiner Frau in die Türkei zu fliegen und ihr am Krankenhausbett gute Gesellschaft zu leisten. Das teilt er seinen Followern in seiner eigenen Instagram-Story mit: „Wir haben ein paar Tage frei. Morgen geht es für mich in die Türkei.“ Der Ex-Nationalspieler verbringt das ganze Wochenende bei seiner Frau: „Ich will sie da natürlich nicht alleine lassen.“