Ist der Herd wirklich aus? Diese Frage muss sich Khosrau Heidary nie wieder stellen. Denn sein Haus ist wohl das schlaueste in ganz Deutschland und nimmt ihm und seiner Familie das Denken in manchen Bereichen komplett ab. Das Smart Home der Superlative weiß genau, wer an welche Termine erinnert werden muss, wo seine Bewohner gerade sind, wie warm sie am liebsten duschen – und spricht mit ihnen! Genial oder gruselig? Im Video können Sie sich selbst ein Urteil bilden!