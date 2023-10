Diese Stars gewannen bei den jährlichen Signal Awards

Obamas "The Light Podcast" gehört zu den erfolgreichsten Podcasts und gewann mehrere Awards, ihm wurde sowohl der Hauptpreis als auch die Wahl der Zuhörer verliehen. Harts "Gold Minds", Louis-Dreyfus' "Wiser Than Me" und Helms' "SNAFU" bekamen ebenso mehrere Auszeichnungen. Das Unternehmen Audible erhielt 32 Preise und wurde zum Signalunternehmen des Jahres gekürt. 2000 Podcasts wurden in diesem Jahr bei den Signal Awards eingereicht. Mehr als 130.000 Stimmen wurden für den Award der Zuschauer-Wahl abgegeben.

2023 sei ein großes Jahr für Podcasts gewesen, berichtet der Geschäftsführer der Signal Awards, Deondric Royster. Er sagt: "Die Gewinner der Signal Awards repräsentieren das Beste der Branche: Diejenigen, die Grenzen überschreiten, wichtige Geschichten erzählen, zum Lachen anregen und die allgemeine Kraft von Podcasting und seine Fähigkeit, Hörer auf der ganzen Welt zu erreichen, bekräftigen." Die Sieger wurden von der Signal Academy ausgewählt. Sie werden am 23. Oktober mit einem Empfang im "The Bowery" in New York City offiziell gekürt.

spot on news