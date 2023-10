Was haben „Die Verräter“ mit ChrisTine Urspruch gemacht? In der dritten Folge der Reality-Krimi-Show sieht man der Schauspielerin deutlich an: Das verräterische Geschehen nimmt sie mit. „Das habe ich wirklich unterschätzt“, meint die 52-Jährige nach ihrer Verbannung. Das kann auch ihre Tochter Lilo bestätigen. Sie hat ihrer Mama angemerkt: Die Show hat Spuren hinterlassen.