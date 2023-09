Also Loyale, weiß Anna-Carina ganz genau, wäre sie wohl schnell weg vom Fenster gewesen. Kontrollverlust, diese ständige Angst, nicht zu wissen, was passiert! „Das wäre mir schwer gefallen“.

Im Grunde, so Anna-Carina, sei das Spiel ja wie ein Spiegelbild der Gesellschaft. „Es ist eigentlich ganz traurig, wenn sich da Grüppchen bilden – dann teilweise fast schon Mobbing entsteht“, erinnert sich die Sängerin an die intensive Zeit in Frankreich und ist einmal mehr froh, Verräterin gewesen zu sein. Und wir finden: Bisher hat sie ihre Sache auch echt ziemlich gut gemacht!

Wie es weiter geht im Spiel um Lug und Trug bei den „Verrätern“, wer wen verbannt und wer die Nacht nicht überlebt – all das zeigt RTL am Mittwoch, 4. Oktober ab 20.15 Uhr in Folge 3 im TV – oder auch jetzt schon online auf RTL+ im Stream. (gdu)