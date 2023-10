Bei „Die Verräter“ lernen die Zuschauer Rapper Jalil mit kühlem Kopf und klarer Haltung kennen. Der 36-Jährige agiert ruhig und bedacht – aber das war nicht immer so. Aufgewachsen in der sogenannten Thermometersiedlung in Berlin Lichterfelde hat der Jugendliche es nicht leicht. Seine Eltern trennen sich, als er noch ein Baby ist, also wächst er nur mit seiner Mama und seiner Schwester auf. Die Geldsorgen führen Jalil in die Kriminalität – eine andere Möglichkeit sieht er damals nicht. Noch nicht.