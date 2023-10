Ein Blick auf seine Schauspielkarriere zeigt: Florian Fitz ist schon in unzählige Rollen geschlüpft – vom Klinikchef bis zum Kriminalhauptkommissar. Ein Vorteil für die Reality-Krimi-Show „Die Verräter“? Der 55-Jährige hofft, ja! In welcher Rolle er sich am ehesten sieht, erzählt Florian im Video.

Sonja Zietlow macht Florian Fitz in der ersten Folge zum Verräter. Doch es dauert nicht lange, bis er auffliegt und von den anderen Promis verbannt wird.